Venditore ambulante positivo, era sul secondo bus. Sospiro di sollievo della Asl

L'uomo di origine bengalese positivo al Covid 19, partito da Priverno e diretto a Sabaudia per vendere la sua merce in spiaggia ha preso il bus delle 9, non quello delle 8,50 e ha viaggiato con altre 7 persone.

Sospiro di sollievo alla Asl di Latina, ora ricostruire i contatti e i possibili contagi è più semplice. Il bus precedente era pieno e l'autista aveva stoppato la salita di passeggeri, soprattutto ragazzi diretti al mare.

Chi è salito sul secondo mezzo, quindi, è invitato a contattare il numero 800118800 per verificare le modalità da seguire per i test.

Vedi anche > Venditore ambulante positivo sul bus per Sabaudia, la Asl: «Chi ha fatto quel viaggio chiami il numero verde»

Venditore ambulante positivo sul bus, sindaco Priverno: «Restate a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA