Perugia, smantellato dalla polizia mini market ambulante della droga

PERUGIA – Smantellato mini market ambulante dello spaccio di droga: nigeriano di 22 anni trovato in possesso di marijuana ed eroina confezionate e pronte allo smercio arrestato dagli agenti delle volanti. Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia, durante un servizio di controllo del territorio, ha svolto accertamenti presso un complesso residenziale nella zona della Stazione Ferroviaria di Fontivegge. Le tre volanti giunte sul posto accedevano all’area residenziale, contraddistinta da un vasto androne centrale al quale si poteva accedere da svariati corridoi posti nel perimetro circolare della struttura, da punti opposti, al fine di rendere difficile una possibile fuga da parte di eventuali spacciatori o criminali in genere. Appena circoscritta la parte interna, gli agenti notavano immediatamente la presenza di due persone che, alla vista dei poliziotti cominciavano ad agitarsi e nel contempo nascondersi dietro una delle colonne del palazzo, parlottando fra loro. Avvicinati i due uomini, un cittadino extracomunitario di origini nigeriane classe ’99 il primo ed un cittadino gambiano classe ‘94, gli stessi si dimostrava poco collaborativo al controllo, rappresentando agli agenti che non aveva fatto nulla di male e colpendo uno di loro ad un braccio cercando di eludere il controllo. L’approfondimento dei controlli a carico del cittadino gambiano ha dato esito negativo per quello che riguarda il possesso di sostanze stupefacenti o altre questioni di Polizia mentre l’uomo di origini nigeriane è stato trovato in possesso di 18 involucri di cellophane termosaldati, ben nascosti all’interno di una tasca del proprio abbigliamento, contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina. Proseguendo con il controllo a suo carico l’uomo veniva trovato in possesso di 4 spinelli di sostanza del tipo marijuana, pronti per essere consumati e venduti, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, nascosto in un’altra tasca. A questo punto il soggetto riprendeva nuovamente ad agitarsi cercando di divincolarsi per sfuggire agli agenti ed è proprio a seguito di ciò che i poliziotti, comprendendo che potevano essere nascoste addosso all’uomo altre sostanze, trovavano ulteriori due involucri trasparenti termosaldati contenenti sostanza verde-marrone essiccata del tipo marijuana. L’uomo, risultato senza fissa dimora sul Territorio Nazionale, senza alcun regolare lavoro e con numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona e stupefacenti, è stato tratto in arresto dagli agenti delle Volanti per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata di mercoledì si è svolto il rito direttissimo nel quale l’uomo, a seguito di patteggiamento, ha ottenuto una pena di un anno di reclusione.

