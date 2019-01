Unione dei Comuni, la proposta del sindaco di Bassiano a sei colleghi dei Lepini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lettera aperta ai colleghi sindaci di Maenza, Norma, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Rocca Massima. L'ha scritta il primo cittadino di Bassiano, Domenico Guidi, che propone «la realizzazione del Consorzio dei Comuni come previsto dalla Legge di stabilità 2019 della Regione Lazio». Una norma che ha deciso il processo di trasformazione delle Comunità Montane in Unione dei Comuni. Viene meno, così, l'ente di coordinamento territoriale della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni.Guidi ricorda che la stessa comunità per prima nel Lazio ha ottenuto «il riconoscimento di “Area di programmazione negoziata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”» e che questo ha consentito di dar vita a a una serie di programmi, anche con provvidenze dell'Unione europea, che hanno portato a investimenti e alla valorizzazione del territorio.Per questo il sindaco di Bassiano ritiene che adesso «si offrono delle nuove opportunità che i nostri Comuni non possono disperdere pena il “predomino” degli enti locali più consistenti del territorio Lepino-Ausono. Non uno scontro tra organismi istituzionali ma una oggettiva concorrenza soprattutto per l’accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali, che solo organizzati, possiamo gestire». Da qui una proposta di incontro per verificare la fattibilità dell'iniziativa che metterebbe insieme centri che contano - in tutto - 16.760 abitanti e cioè oltre il 20% del comprensorio Lepino-Ausono.