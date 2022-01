"Educare con l'audiovisivo", due corsi del fondo sociale europeo per Bassiano

Il Comune di Bassiano ha collaborato come partner nella presentazione del progetto legato al fondo sociale europeo “Educare con l’audiovisivo” presentato da Iris – Istituto di ricerca e sviluppo.

«Il progetto risultato tra i vincitori e finanziato, permetterà ai cittadini di Bassiano - si legge in una nota - di iscriversi ai corsi gratuiti per imparare a ideare e a realizzare video finalizzati all’educazione e all’insegnamento attraverso l’apprendimento di tecniche di comunicazione pedagogica perfezionate con le modalità della narrazione audiovisiva moderna».

APPROFONDIMENTI LATINA Alessia tra finale di X Factor, il sogno della danza e il...

I corsi sono: “Sceneggiature d'opere didattiche educative” e “Videomaking: Tecniche audiovisive per la didattica educativa”. Nel primo verranno affrontati in particolare i concetti di progettazione didattica, narrativa audiovisiva, crossmediale e trans mediale. Nel secondo verranno affrontati in particolare i concetti di luce, colore e visione, le caratteristiche della macchina da presa, dei file digitali e dei formati di ripresa, progettazione delle riprese e montaggio. Al termine del primo percorso si acquisiranno competenze combinate di educatore e di sceneggiatore, del secondo di educatore e di videomaker

I corsi sono riservati a candidati maggiorenni, disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi e in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sarà ritenuta preferenziale un'esperienza formativa o professionale nell'ambito dell'audiovisivo e/o dell'educazione e/o formazione.

Il corso dura 160 ore ed è erogato on line, agli ammessi sarà riconosciuta un'indennità di 10 euro per ogni giorno frequentato.

Per informazioni e iscrizioni: contattare il numero gratuito 800 565738, consultare il sito www.iriscampus.it