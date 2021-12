Decine di escursionisti salgono in Semprevisa a Bassiano per godersi la neve: foto mozzafiato

Una finestra innevata che si affaccia verso il Circeo e le Isole Pontine. Così appare da lunedì scorso il monte Semprevisa in provincia di Latina, tanto caro all'apinosta setino Daniale Nardi scomparso sul Nanga Parbat nel 2018. Ieri mattina il sentiero a lui dedicato è stato percorso da una ottantina di escursionisti che si sono ritrovati lì, attratti dalla prima neve di quest'inverno. "Una magia", ha commentato Elio Zappone partito da Terracina per goversi il panorama incantato. Sue le bellissime foto pubblicate in questa gallery.