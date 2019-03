«Un'altra tragedia colpisce famiglia di Cisterna» cordoglio del sindaco per la morte di Virginia Chimenti

«Un'altra tragedia colpisce una famiglia di Cisterna. Che la vicinanza di tutta la città arrivi ai familiari di Virginia Chimenti, scomparsa nel disastro aereo avvenuto nelle scorse ore in Etiopia» così il sindaco di Cisterna Mauro Carturan ha ricordato la funzionaria Onu che lavorava per il World food programme delle Nazioni Unite, stando a quanto riportato dai media, si stava recando in Africa con una collega per sostenere le popolazioni che vivono nelle baraccopoli in Kenya.



La famiglia della madre di Virginia, Daniela Capogna, è di Cisterna. La donna si è trasferita a Roma dove vive e lavora da molti anni ma nella cittadina pontina vivono tutti i suoi parenti.