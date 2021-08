Ufficiale, il Latina Calcio 1932 è in serie C

Sabato 7 Agosto 2021, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 11:47

L'ufficialità tanto attesa è arrivata: il Latina Calcio 1932 è in serie C. Per la formazione nerazzurra inizia dunque l'esperienza nel professionismo dopo quattro anni di tentativi. Il successo nei play off con il Savoia e gli sforzi economici del club presieduto da Antonio Terracciano e Pino D'Apuzzo hanno portato al risultato desiderato.

Ora inizia il bello, bisognerà comporre una rosa adeguata per la C e riabbracciare il proprio pubblico in vista di una stagione che partirà tra pochissimi giorni.