Il Latina Calcio è in C: l'esclusione del Chievo dalla B schiude le porte del professionismo

Martedì 3 Agosto 2021, 11:47

Dopo giorni di attesa il ripescaggio del Latina Calcio 1932 è finalmente divenuto realtà. Il Tar del Lazio ha infatti respinto stamattina l'istanza cautelare monocratica del Chievo Verona, escluso quindi dalla serie B. Con i clivensi fuori dai giochi, il Cosenza è stato riammesso in serie B, lasciando un posto libero in Lega Pro alla prima avente diritto, ovvero i nerazzurri, primi nella graduatoria di ripescaggio. Dopo quattro anni trascorsi nei dilettanti, è scoccata l'ora del salto di categoria che rende felice una piazza intera, desiderosa di tornare in un palcoscenico di alto profilo.