Lavori sulla ferrovia, stop ai treni tra Cisterna e Priverno nel fine settimana. Previsti bus sostitutivi

Per lavori di manutenzione programmata sulla linea Roma-Napoli via Formia, dalle ore 00:10 di venerdì 9 aprile, fino alle ore 03:00 di lunedì 12 aprile 2021, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Cisterna di Latina e Priverno. I treni, diretti e provenienti da Roma, si fermeranno alla stazione di Cisterna di Latina. Coloro che dovranno proseguire il viaggio verso Latina e le stazioni a seguire, dovranno utilizzare i servizi sostituitivi a mezzo bus, organizzati da Trenitalia, disponibili nel parcheggio di via Lombardia, tra la stazione ferroviaria e lo stadio comunale, e raggiungibili a piedi attraverso il sottopassaggio lato binario 4. Tra gli interventi di manutenzione programmati lungo il tratto ferroviario interessato dall’interruzione, anche il rifacimento del ponte di via Bufolareccia a Cisterna di Latina. I treni regionali della linea Roma-Napoli via Formia verranno in parte dirottati su via Cassino, subendo pertanto variazioni di numerazione, di orario, di fermate e con servizio bus tra le stazioni di Caserta e Villa Literno/Aversa. La restante parte, come detto, fermerà nelle stazioni di Cisterna o Priverno con l’attivazione del servizio di bus navetta: da Cisterna di Latina a Priverno (e viceversa) senza fermate intermedie; da Cisterna di Latina a Priverno (e viceversa) con fermate a Latina e Sezze; da Cisterna di Latina a Latina (e viceversa). «Al fine di facilitare le operazioni di trasporto sostitutivo - spiega il Comune di Cisterna - nonché garantire lo svolgimento delle operazioni in modo funzionale e sicuro, il Comando di Polizia Locale ha disposto il divieto di sosta in Via Lombardia, a partire dall’incrocio con Via Nettuno, dalle ore 20.00 dell’8 aprile alle ore 24.00 di domenica 11 aprile 2021. Per limitare i disagi ai residenti e ai pendolari, in questi giorni sarà possibile sostare gratuitamente nell’area mercato di via delle Province e raggiungere la stazione ferroviaria dal sottopassaggio lato stadio comunale.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, tracce riconducibili al coronavirus su alcuni mezzi di... ADNKRONOS Covid, controlli su bus e treni: ecco come i Nas trovano tracce del... LATINA Latina, controlli dei Nas su bus e treni: tracce del virus rilevate...

© RIPRODUZIONE RISERVATA