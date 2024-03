Cede pannello della ferrovia sopraelevata, travolto un operaio di 37 anni: è grave

Un operaio di Torre dé Passeri, A.E., 37 anni, è rimasto ferito in maniera seria in un incidente sul lavoro accaduto intorno alle 12 a Montesilvano, in provincia di Pescara. Stava lavorando, per conto di una ditta, al montaggio di pannelli fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria sopraelevata, all'altezza del cavalacavia di via Saragat. per motivi in corso di accertamento, uno dei pannelli appena installato ha ceduto improvvisamente travolgendo il lavoratore, che ha riportato un forte trauma toracico da schiacciament. particolarmente complessa l'operazione di soccorso, che ha costretto i vigili del fuoco a raggiungere il ferito con un'autoscala. Una volta assicurato alla barella, l'operaio è stato condotto a terra, dove era in attesa un'autoambulanza del 118. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dal personale medico, prima di essere trasportato per gli accertamenti clinici del caso. Sul posto anche carabinieri, polizia e ispettorato del lavoro per le verifiche sulle cause dell'incidente e sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei responsabili dell'impresa

