Incendio per far fuggire i cinghiali dalle tane: maxi rogo vicino alla ferrovia

Fiamme altissime ieri sera a Giulianova dopo il tramonto nella zona E 2 turistica, a nord della città, a confine del famoso Consorzio Lido Delle Palme. Per la precisione nella zona riservata al Consorzio Spiaggia d’oro.

È stato dato alle fiamme un grosso canneto che si trova a nord di via Portofino vicino alla massicciata della ferrovia. Si sono levati lingue di fuoco e fumo che hanno destato paura. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno avuto il loro bel daffare per spegnere l’incendio.

Secondo alcune ipotesi, quei canneti sono spesso rifugio notturno dei cinghiali della zona, come denunciato dal Comitato Zona Nord e non è escluso che qualcuno possa essere intervenuto per stanarli e farli fuggire. In effetti il Comitato aveva denunciato che gli animali avevano procurato alcuni danni vicino alle case o dentro i giardini e che non potevano portare a spasso i cani di sera proprio per paura di imbattersi nei cinghiali.