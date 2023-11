Albero sulla ferrovia, treni in ritardo o cancellati. Bus sostitutivi per i viaggiatori.

Ritardi anche di 50 minuti e numerose corse cancellate a causa dell'albero caduto sulla ferrovia tra Ceccano e Ceprano all'alba di questa mattina. La stazione di Frosinone è diventata così un crocevia di scambio tra i treni che arrivavano da Roma ma non potevano proseguire verso Cassino, Campobasso o Caserta e gli autobus sostitutivi. Per i pendolari e i viaggiatori è stata una giornata molto difficile. I viaggi sono diventati un'Odissea tra la ricorsa alle informazioni e alle partenze e attese snervanti. Una situazione impegnativa anche per il personale delle FS nella gestione dell'emergenza provocata dal maltempo. Alla stazione i viaggiatori sono stati indirizzati da un'assistente di Trenitalia addetta all'assistenza clienti sulle linee regionali.