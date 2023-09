Sabato 30 Settembre 2023, 05:20

Dopo più di due settimane di disagi, alla stazione di Porta Romana è terminato lo stato di emergenza. Lo ha annunciato ieri Trenitalia: le misure per contrastare il rapido consumo delle ruote dei treni hanno funzionato. Per i pendolari della ferrovia Viterbo-Roma (Fl3) niente più odissea quotidiana a causa della cancellazioni (11 corse in meno giorno). Ripristinata per intero la circolazione anche sulla linea Viterbo-Orte e sulla Orte-Fiumicino aeroporto.



“Tornano regolari i treni del Lazio – annuncia Trenitalia -. Il lavoro straordinario svolto negli ultimi giorni ha consentito di ripristinare il recupero al 100 % dei collegamenti soppressi, anticipando quanto condiviso con la Regione Lazio solo qualche giorno fa, quando era stata indicata come possibile data di rientro alla normalità il 6 ottobre. Un traguardo reso possibile grazie al grande sforzo e alle azioni straordinarie, intraprese da Trenitalia e Rfi nelle ultime settimane, per contrastare il fenomeno del consumo anomalo delle ruote dei treni. Fenomeno che, sebbene risolto, richiede tuttora la massima attenzione e ogni misura necessaria a garantire la mobilità di pendolari e studenti e ottimizzare l’utilizzo dei treni”.



Le contromisure adottate hanno funzionato, resta ignota la causa dell’anomalia. Ad accelerare il deterioramento delle ruote sarebbe stato anche il caldo dei mesi scorsi. Il problema era esploso a luglio. La situazione sembrava ok dopo una serie di lavori andati avanti tutta l’estate. Invece a inizio settembre riecco il guaio. La linea tra Bracciano e Viterbo è stata quella più colpita. Per fare chiarezza, Trenitalia ha affidato uno studio al politecnico di Milano.



Dei “disservizi delle tratte ferroviarie delle linee regionali" si parlerà martedì in commissione regionale trasporti. Prevista l'audizione di Trenitalia e Rfi. Si discuterà anche della ferrovia Viterbo-Civita Castellana-Roma, gestita da Cotral e Astral.



E' stato rinviato infine al 9 ottobre lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del trasporto pubblico, che coinvolge anche il personale Trenitalia.