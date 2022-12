Tre fermati per la rapina da 50 mila euro: due ricercati

Avrebbero agito addirittura in cinque per mettere in pratica la rapina ai danni di un imprenditore di Mondragone, al quale hanno portato via cinquantamila euro poco prima di recarsi in banca a depositare il denaro. All'appello, infatti, mancano altri due componenti della banda, che lunedì mattina ha rapinato il 62enne nei pressi della Cassa Rurale e Artigiana dell'Agro Pontino, ex Bcc del Garigliano, a Santi Cosma e Damiano. In tempi record, tre degli autori del colpo sono stati individuati e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria da parte dei carabinieri della compagnia di Formia, diretti dal Maggiore Michele Pascale. Si trovano nel carcere di Cassino, infatti, un uomo di 48 anni di Mondragone e due pregiudicati di Santi Cosma e Damiano, di 46 e 24 anni, uno dei quali con precedenti. I tre sono stati fermati con l'ipotesi di reato di rapina in corso ai danni dell'imprenditore campano mentre stava per entrare nella banca di viaBaracca, per depositare 50mila euro in contanti, incasso delle sue attività commerciali, alcuni supermercati e caseifici. Un colpo avvenuto in pieno giorno, intorno a mezzogiorno.



La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri che sono risaliti all'identità dei tre banditi esaminando il sistema di videosorveglianza della banca e sulla scorta di alcune significative dichiarazioni testimoniali. Le indagini, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Emanuele De Franco, sono tuttora in corso per risalire ad altri due componenti di questa banda che, sotto la minaccia di una pistola e probabilmente a conoscenza delle abitudini e dei comportamenti della vittima, sarebbe entrata in azione già a Mondragone inseguendo il 62enne a bordo di due autovetture, in seguito sequestrate dai carabinieri insieme ad alcuni telefonini e indumenti indossati dai tre. Insomma, un piano premeditato, ben congegnato e curato nei minimi particolari. L'uomo è stato bloccato proprio a pochi metri dalla Bcc, strattonato e minacciato con l'arma da fuoco. Gli è stato strappato con violenza dalle mani lo zaino, che conteneva l'ingente somma di denaro. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di un Suv di colore nero facendo perdere le proprie tracce. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire all'identità degli altri due complici. Difesi dagli avvocati Antonio e Maria Miraglia e Anna Marciano, i tre rapinatori sono in attesa di comparire davanti al Gip del Tribunale di Latina per l'interrogatorio di convalida del fermo.