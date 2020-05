Roma, tentano di rapinare una donna: fermati tre minorenni

Ieri pomeriggio gli agenti del reparto Volanti sono stati inviati in largo Somalia dove tre giovani di etnia rom, dopo aver avvicinato una donna, l’hanno strattonata nel tentativo di borseggiarla. Bloccati dai poliziotti, uno di questi, 17enne, è stato arrestato per rapina in concorso e accompagnato presso il centro giustizia minorile, mentre gli altri due, una 16enne ed un 13enne, sono stati denunciati per lo stesso reato e riaffidati ai genitori domiciliati presso il campo nomadi del Foro italico.

