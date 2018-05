di Barbara Savodini

SPERLONGA - Sarà ambientato a Sperlonga il videoclip di uno dei brani più attesi dell'anno, il duetto tra Alessandra Amoroso e i Tiromancino. Dopo la data di uscita, ufficializzata soltanto lo scorso giovedì e fissata per il prossimo 18 maggio, nessuno degli artisti ha più fatto trapelare alcun tipo di indiscrezione lasciando i fan con il fiato sospeso. Ieri, però, la presenza della band di Federico Zampaglione e della cantante pugliese non è passata inosservata agli sperlongani che non hanno resistito alla curiosità di sbirciare, anche se da lontano, tra attrezzature, luci e telecamere.Prima di qualche ripresa alla Torre Truglia, il gruppo si è trattenuto presso il lido “Il Pirata” per una breve pausa pranzo ma anche per individuare il punto giusto in cui girare qualche scena sul far del tramonto. Il mare grosso e il vento, dai pochi dettagli trapelati, avrebbero poi scombussolato un po' i piani della produzione anche se, alla fine, gran parte del videoclip sarà ambientato nella Perla del Tirreno. Mentre una villa adibita a b&b tra Sperlonga e Gaeta ha ospitato Alessandra Amoroso per trucco e parrucco, Federico Zampaglione si è trattenuto a lungo presso il rinomato stabilimento balneare che nel mese di maggio non è mai particolarmente affollato.C'è attesa, dunque, per ascoltare il brano che sarà trasmesso a partire da venerdì ma anche per vedere il video che, probabilmente, seguirà di qualche settimana l'anteprima radiofonica. Perché Sperlonga? Il testo del brano potrebbe richiamare i luoghi idilliaci che contraddistinguono il borgo e le sue spiagge, oppure a suggerire la località costiera come location potrebbe essere stata la stessa Amoroso. La cantanteQuest'anno è toccato al lido “Il Pirata” ma, più in generale, a tutta la città le cui bellezze, dopo i numerosi film, hanno ispirato anche il mondo della musica.