Il cinema teatro Ariston di Gaeta ospiterà domani, 11 settembre, alle 20, la proiezione del film “Rossosperanza”, una commedia nera e favola non convenzionale di Annarita Zambrano. Prodotto da Mad Entertaintment con Rai Cinema, coprodotto da Ts Productions e in associazione con Minerva Pictures, il secondo film della Zambrano, originaria di Sperlonga, ma residente in Francia, è stato recentemente presentato al Locarno Film Festival.

“Rossosperanza” racconta con lucidità, in un mix di rabbia giovanile e potere, cos’è stata la borghesia italiana degli anni Novanta. Nel cast figurano Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino, Luca Varone, Andrea Sartoretti, Daniela Marra e Rolando Ravello.Il film è stato girato nel 2022 tra Gaeta, Sperlonga e Roma.

A Gaeta, grazie al supporto di Lino Sorabella e dell’associazione “I Tesori dell’Arte”, sono state utilizzate una storica abitazione nel quartiere Sant’Erasmo e una prestigiosa villa sulla costa. A Sperlonga il film è stato girato nell’area del porto e nella grotta delle Bambole, con molteplici aziende, maestranze e comparse del territorio coinvolte nelle lavorazioni.

Mimmo Lorello introdurrà, al cinema Ariston, la visione del film e, dopo la proiezione, la regista Annarita Zambrano, dialogherà con il pubblico e intavolerà un breve dibattito anche con i giornalisti Irene Chinappi, Giuseppe Mallozzi e Lino Sorabella.