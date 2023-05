Bandiere Blu 2023, le spiagge premiate nel Lazio: da Sabaudia a Terracina, da Sperlonga a Gaeta, tutte le località

Sono dieci le località nel Lazio che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu per il 2023. Due in provincia di Roma, le restanti otto in quella di Latina. Numeri distanti dalle regioni più premiate d'Italia, Liguria (34) e Puglia (22), ma che testimoniano comunque la buona qualità della acque certificata dall'Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).

