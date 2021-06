Maltempo, allagamenti a Cisterna e a Sezze. A Norma frana sulla provinciale

A causa di una pioggia battente, nel primo pomeriggio di oggi a Norma, si è verificato lo smottamento di terriccio e pietre in un punto tra i tornanti di via Norbana. Il materiale trascinato dall’acqua, compreso alcuni rami di alberi, ha imposto il blocco della circolazione dei mezzi in entrambe le direzioni in attesa dell’intervento da parte della Provincia di Latina, ente titolare della strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Intorno alle 15, il materiale che ha impedito il transito è stato rimosso con degli escavatori. «Al momento la circolazione è stata ripristinata – ha commentato il sindaco Gianfranco Tessitori – ma ancora piove abbondantemente. Le frane lungo questa strada sono fonte di grande preoccupazione, considerando il precedente che ha comportato l’isolamento per 45 giorni. Il tema della manutenzione del territorio è centrale e necessita di una profonda riflessione da parte di tutti gli enti coinvolti».

Vengono segnalati allagamenti anche a Sezze dove la pioggia ha mandato sott'acqua il "monumento". A Cisterna i vigili del fuoco hanno tirato fuori delle auto rimaste bloccate sotto al ponte della ferrovia. Sempre i vigili del fuoco hanno ripristinato la viabilità a Norma dopo micro frane che avevano bloccato via Norbana.