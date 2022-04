Lunedì 25 Aprile 2022, 11:25

La vita di Chiara è ancora appesa a un filo. Ieri pomeriggio il suo cuore ancora batteva: nonostante la gravità delle sue condizioni, il corpo della trentenne di Norma non si era ancora arreso. Eppure da venerdì pomeriggio in molti l'hanno data per morta: sui social network molti utenti hanno dato per scontato che lo fosse, recuperando la notizia chissà dove.

Persino il sindaco di Norma, Andrea Dell'Omo, ha espresso il suo cordoglio su facebook, preannunciando un'ordinanza di lutto cittadino per il giorno del funerale della ragazza. Sicuramente un messaggio scritto in buona fede e sull'onda dell'emozione, ma forse il primo cittadino avrebbe potuto rettificarlo quando si è saputo che Chiara era ancora viva. Perché è vero che le sue condizioni sono disperate e lotta sempre tra la vita e la morte, ma il suo cuore batte ancora e finché ci sarà attività cerebrale - come è stato riscontrato nei giorni scorsi dai medici che l'hanno valutata nel reparto di rianimazione del Santa Maria Goretti - resterà in vita. Ieri pomeriggio ancora una conferma. La prossima valutazione dovrebbe esserci nella mattinata di martedì.



Quanto all'incidente la Stradale sta ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente e da quanto è emerso finora non ci sarebbe stato nessun sorpasso azzardato. Anche in questo caso bisognerà però attendere la relazione finale degli agenti per avere delle certezze.



