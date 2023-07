Minaccia di morte la compagna, la rapina e fugge con il loro figlio di 10 mesi: arrestato

Nella scorsa notte, i poliziotti della Squadra Volante insieme alla Squadra Mobile hanno arrestato un extracomunitario, responsabile di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace. Gli agenti hanno trovato, nascosta tra le colonne di un edificio a Latina Scalo, una donna che aveva appena subito l’ennesima aggressione per motivi di gelosia da parte del suo compagno.

L'arresto

L’uomo, dopo averla minacciata di morte e averle sottratto con violenza la borsa e il bambino di soli 10 mesi, è fuggito in direzione Norma, dove la coppia risiedeva.

Visto l'imminente pericolo per l’incolumità del bambino, una volante si è recata immediatamente a Norma presso l’abitazione di residenza dove sono stati ritrovati il minore in buone condizioni di salute e il compagno della donna.

Gli altri operatori della Squadra Volante hanno invece accompagnato la donna presso gli Uffici della Questura per ricostruire l’accaduto insieme al personale della Squadra Mobile. Dalle dichiarazioni assunte, è emerso un contesto familiare caratterizzato da numerosi e reiterati maltrattamenti da parte dell’uomo nei confronti della donna, già oggetto di denuncia a novembre 2022 e febbraio 2023. L’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.