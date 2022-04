Mercoledì 27 Aprile 2022, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 08:48

Alle 19 di ieri Chiara Aggio, 30 anni, di Norma, se ne è andata per sempre. È stata dichiarata cerebralmente morta dai medici del reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina, guidato dal professor Carmine Cosentino, dove da mercoledì scorso era ricoverata in condizioni disperate, dopo essere stata sottoposta alla lunga procedura che prevede una serie di esami specifici. È stata una settimana terribile.

La ragazza ha lottato tra la vita e la morte da mercoledì scorso, quando era stata ricoverata dopo essere stata investita in Via Epitaffio. In questi giorni era stata sottoposta già due volte al test per l'attività cerebrale. Il primo, nella giornata di venerdì, aveva dato esito positivo: una flebile attività cerebrale era ancora presente e così i medici hanno atteso altri giorni. La sua vita era appesa ad un filo e probabilmente erano troppo gravi le sue condizioni per permettere una ripresa. Ieri pomeriggio la decisione di procedere a dei nuovi esami, che purtroppo hanno dato esito negativo. La famiglia di Chiara ha dato così il proprio consenso all'espianto degli organi e così la vita di Chiara proseguirà donando una possibilità ad altre persone che sono attualmente in attesa di un trapianto. Per tutta la notte sono andati avanti test e gli esami per capire quali e quanti organi è possibile donare; probabilmente già nottata si sarà proceduto all'espianto per la donazione a pazienti compatibili. In mattinata probabilmente se ne saprà di più. Da subito infatti la famiglia ha dato l'ok all'avvio delle procedure attraverso il Centro nazionale trapianti, mettendo in moto la macchina della solidarietà e della speranza.

Ora che Chiara è deceduta si aggraverà la posizione del suo investitore. Il 48enne imprenditore di Cisterna di Latina che quella mattina percorreva Via Epitaffio con il suo suv, sarà indagato per omicidio stradale. I test per droga e alcol avevano dato esito negativo, ma bisognerà capire l'effettiva dinamica dell'incidente. In base alle testimonianze di chi quella mattina ha visto, raccolte dalla Polizia stradale intervenuta per i rilievi e poi anche nei giorni seguenti, la giovane aveva quasi finito di attraversare la strada quando è stata travolta e sbalzata per alcuni metri sull'asfalto. Era scesa dal bus che da Norma l'aveva portata a Latina per frequentare le lezioni di aiuto cuoco alla Latina Formazione, e si trovava qualche passo avanti rispetto ad altri suoi compagni che erano dopo di lei e che avrebbero assistito alla tragica scena, che si sarebbe consumata proprio davanti ai loro occhi.

L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione di Latina Scalo, quindi opposta a quella dell'autobus da cui era scesa la giovane. Latina e Norma da una settimana sono sotto choc per l'accaduto; più di qualcuno l'aveva già data per morta a causa delle sue condizioni: è stato tentato il tutto per tutto, ma purtroppo il suo destino è stato crudele. Ormai è tempo soltanto di vicinanza alla famiglia, che con il gesto nobile del consenso alla donazione consentirà a Chiara di far vivere e poter vivere ancora.