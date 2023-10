Sorpreso a spacciare per le vie del centro di Latina fugge alla vista dei poliziotti: inseguito e arrestato

Lo scorso giovedì sera i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno tratto in arresto un uomo di circa 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il trentenne è stato individuato dai poliziotti nel centro cittadino del capoluogo mentre era intento a scambiarsi qualcosa con un altro uomo: una volta vista la pattuglia, quest'ultimo ha provato a fuggire, cercando di allontanarsi a piedi e liberandosi di una tracolla contenente un ingente quantitativo di droga, oltre ad un taglierino e diversi contanti.

Raggiunto e bloccato dagli agenti, il trentenne ha anche cercato di sottrarsi all'arresto, dimenandosi contro i poliziotti e minacciandoli. Per lui sono dunque scattate le manette, associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.