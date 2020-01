Sì unanime in commissione, a Borgo Montello ci sarà "Largo Sante Cosimi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borgo Montello avrà il “Largo Sante Cosimi”. Lo ha deciso all'unanimità la commissione governo del territorio del Comune di Latina. L'iniziativa, proposta dagli amici del ragazzo, era stata sollecitata a più riprese dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Marchiella.A un anno dalla morte dell’amico, avvenuta nel dicembre del 2015, i ragazzi di Montello avevano pensato di apporre il nome di Sante al largo a ridosso del campo sportivo “Oscar Zonzin” e con una raccolta di oltre duemila firme era stata presentata al sindaco di Latina una formale richiesta, protocollata il 18 luglio del 2018. L’iniziativa, però, sembrava finita nel dimenticatoio.«Su mia iniziativa abbiamo autoconvocato la commissione ottenendo il consenso unanime di tutti i componenti: ringraziamo loro ed il sindaco per la sensibilità dimostrata - ha detto Marchiella - si trattava di un doveroso omaggio ad un ragazzo ricordato da tutti per la generosità, l’allegria e la contagiosa voglia di vivere. Esiste una legge che attribuisce al Prefetto il potere di abbreviare i tempi d’attesa per l’intitolazione, di regola compresi in un decennio, a condizione che la richiesta provenga dal Consiglio Comunale e da una precisa indicazione politica. Quell’indicazione finalmente è arrivata, per la gioia dei ragazzi che erano cresciuti con Sante e che hanno portato avanti questa idea».Nato il 2 maggio del 1988, Sante era affetto da trisonomia, rara anomalia genetica caratterizzata dalla presenza di tre copie del cromosoma 13 nelle sue cellule. Di lui si ricorda la grande passione per il calcio, che lo ha reso popolare non solo all’interno del Borgo ma anche tra svariati protagonisti del panorama dilettantistico entrati a contatto con lui. Era molto vicino ad alcuni associazioni e aveva partecipato a svariati eventi legati all’ambito sociale. Nel sostenere la petizione per l’intitolazione del largo all’esterno dello “Zonzin”, i genitori del ragazzo hanno pronunciato queste significative frasi: «A volte si intitolano vie o piazze a persone che hanno ricoperto incarichi importanti. In questo caso l’incarico che ha ricoperto Sante è l’aver preso per mano con il suo splendido sorriso ogni persona che ha avuto il piacere di conoscerlo e far germogliare in lui qualcosa di meraviglioso».