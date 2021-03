La senatrice Pacifico entra nel gruppo "Idea Cambiamo", il partito di Toti

La senatrice pontina Marinella Pacifico passa a "Cambiamo", il movimento che fa capo al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. A darne notizia sono Gaetano Quagliariello, responsabile enti locali di “Cambiamo”, il responsabile nazionale organizzazione Adriano Palozzi e il coordinatore regionale del Lazio Mario Abbruzzese che hanno incontrato la senatrice Marinella Pacifico «per discutere in particolare – fa sapere il partito - dei problemi relativi allo sviluppo dell’area pontina e della provincia di Latina, con un’attenzione specifica alle infrastrutture e al rapporto tra nuove iniziative imprenditoriali (start up) e filiere produttive dell’area. Nel corso dell’incontro ci si è trovati concordi sul fatto che un rinnovamento della politica, anche di carattere etico, può derivare solo da una sinergia tra l’impegno concreto sui territori e l’orizzonte ideale». La parlamentare, eletta con il Movimento 5stelle e poi iscritta al gruppo Misto del Senato, aderisce quindi alla componente di ‘Idea-Cambiamo’, che conta ora cinque senatori.

Il presidente Giovanni Toti ha espresso soddisfazione per «la crescita della squadra che dimostra come in politica per essere attrattivi è necessario avere buone idee e la capacità di interpretarle, sul territorio prima ancora che nei palazzi. Alla senatrice Pacifico – ha concluso Toti – un grande benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro».

