Cambiamo! sull'arresto di Cetrone: «Non ha ruoli, stop a collaborazione dopo fatti contestati»

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il movimento "Cambiamo!" prende le distanze da Gina Cetrone, esponente pontina della neonata formazione politica arrestata questa mattina.«In merito alle notizie stampa sull’arresto di Gina Cetrone, il Movimento politico “Cambiamo!” con Toti fa presente che Gina Cetrone non ha mai ricoperto incarichi nazionali e regionali all’interno di “Cambiamo” ma ha semplicemente fornito la propria disponibilità a collaborare sul territorio provinciale di Latina: cosa evidentemente non possibile dopo i fatti contestati alla Cetrone, accaduti nel 2016 e di cui “Cambiamo!” non era a conoscenza. In un clima di piena fiducia nell'operato della magistratura, auspichiamo che Gina Cetrone saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati». Lo afferma in una nota il comitato promotore regionale.Sul profilo Linkedin dell'imprenditrice campeggiano, tra le altre, le immagini della cena di Natale alla presenza proprio del leader del movimento, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.