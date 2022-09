Scuola al via senza restrizioni, molti istituti approvano la settimana corta per risparmiare sulle bollette

Primo giorno di scuola in molti istituti di Latina dove stamani è suonata la campanella, seppur in orari diversi. Le prime classi sono state fatte entrare più tardi, quasi tutte tra le 8.45 e le 10 consentendo così ai genitori di assistere al "rito" del primo giorno di scuola in un nuovo ciclo.

Molte scuole seguiranno un orario ridotto nei primi giorni, per poi allinearsi secondo le direttive generali. Quest'anno non sono attive le limitazioni per il Covid, la mascherina è consigliata soltanto ai soggetti con particolari fragilità.

SETTIMANA CORTA

Intanto i consigli di istituto delle scuole superiori si stanno riunendo proprio in questi giorni, ma sembrano tutti andare verso la decisione per la quale, per questo anno scolastico (e poi sul futuro si deciderà), gli studenti non avranno lezioni il sabato, una scelta dettata dalla necessità di limitare i consumi e quindi le bollette.

In linea di massima tutte hanno dato la propria disponibilità, tranne il liceo classico Dante Alighieri che però al momento, per almeno un mese, dovrà fare i turni sia di mattina che si pomeriggio a causa dei lavori di pavimentazione in metà del plesso.

«E’ tutto in evoluzione – spiega il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – ma stiamo iniziando ad avere risposte positive da diversi dirigenti scolastici. Ci siamo dati un tempo di lavoro per incontrarci di nuovo tra il 22 e il 23 settembre per analizzare le varie decisioni. Tutto questo servirà per lavorare in sinergia con il Cotral e con il Trasporto pubblico locale. E proprio in questi giorni anche l’Ufficio scolastico territoriale sta svolgendo incontri per distretto perché la decisione dovrà essere omogenea, significa che nella stessa area le scuole devono essere concordi altrimenti l’azienda di trasporto entra in difficoltà nel coordinare corse per chi farà la settimana corta e chi no. Lo start ufficiale comunque non sarà immediato dal primo giorno di scuola, ma ci vorrà del tempo, probabilmente il 1 novembre, proprio per coordinare tutto nel modo giusto».