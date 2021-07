Rieti, ritorno a scuola da settembre: tutte le date dell'anno scolastico nel Reatino

Giovedì 29 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Sono giornate di fuoco in via Cintia, nella sede dello Snals Rieti, sul fronte delle immissioni in ruolo, con lo scorrimento delle graduatorie di concorsi fatti negli anni passati. E tra appuntamenti e adempimenti telematici a ciclo continuo, come ha spiegato il segretario provinciale del sindacato, Luciano Isceri, si comincia anche ad analizzare il prossimo calendario scolastico. Uno degli obiettivi auspicati dallo stesso Isceri e dall’assessore regionale Claudio Di Berardino, è il ritorno alla normalità e alle lezioni in presenza.

Le date

Per l’esercito dei circa 20mila studenti reatini, di ogni ordine e grado, come nel Lazio, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, le lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 inizieranno lunedì 13 settembre e si concluderanno mercoledì 8 giugno 2022, per garantire 206 giorni di lezione. Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, mentre la chiusura è fissata al 30 giugno 2022. L’annuncio era stato già dato all’indomani dell’approvazione del calendario scolastico regionale da Di Berardino, che aveva anticipato che le scuole nel Lazio avrebbero riaperto per le lezioni, appunto, il 13 settembre. «La decisione - spiega Di Berardino - è scaturita a seguito di un confronto con il mondo della scuola, a cominciare dall’ufficio scolastico regionale, e in linea con valutazioni relative alla gestione dei contagi del Covid-19. Il termine delle lezioni è fissato all’8 giugno, per un totale di 206 giorni di lezione. Come Regione Lazio, continuiamo a mettere la scuola tra le nostre priorità, augurandoci che il prossimo anno non sia più condizionato dalla pandemia. Tra gli obiettivi, quello di permettere le lezioni in presenza per tutte le classi». L’indicazione sul calendario scolastico vale per tutte le istituzioni della provincia di Rieti e del Lazio. Tutti gli istituti, nella propria autonomia e per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’offerta formativa, possono anticipare la data di inizio delle lezioni, mentre resta fissa quella dell’ultimo giorno che, solo per quelle dell’infanzia, è il 30 giugno. Oltre alle feste canoniche e il patrono (a Rieti, sabato 4 dicembre), è stabilito che le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022.