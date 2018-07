Scommesse illegali con realtà estere, denunciato titolare di un'agenzia

Raccoglieva scommesse in modo illegale e per questo è stato denunciato il titolare di un'agenzia di Borgo Sabotino. Pur avendo un'attività di scommesse riconosciuta, infatti, raccoglieva denaro per conto di un operatore estero non autorizzato a operare in Italia.



Le verifiche dei Carabinieri finalizzate alla prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, hanno portato alla denuncia per “esercizio abusivo del gioco d’azzardo”. I movimenti non autorizzati andavano avanti, secondo quanto accertato dagli investigatori, dall'1 settembre 2017

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



