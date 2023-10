L'agenzia Dbrs Morningstar conferma il rating BBB per l'Italia con trend stabile

Confermato il rating BBB (high) dell'agenzia Dbrs Morningstar per l'Italia con trend stabile. È quanto si legge in una nota, nella quale si spiega che i «fondamentali economici dell'Italia restano resilienti» e il Pnrr sostiene la crescita.

L'agenzia Dbrs non esclude la possibilità che la Commissione Europea decida di aprire una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia nel 2024. Questo non dovrebbe generare particolare tensione con la Commissione Europea e questo visto storicamente l'Italia segue una traiettoria fiscale prudente e rispetta le regole europee.

L'elevato debito pubblico rende il paese vulnerabile agli shock e ne limita il rating. Nonostante sia calato più delle attese, il debito pubblico è sopra il 140% del pil«, mette in evidenza Dbrs precisando che le banche sono in una posizione più solida che in passato, anche se è un aumento graduale dei non performing loan è atteso.