Gaza, Guterres spinge per fare entrare gli aiuti ma Israele: «Con lui l'Onu è diventata antisemita»

Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, ha causato la morte di oltre 1.300 civili israeliani e, secondo Hamas, a oltre 32mila (74mila i feriti), senza contare le vittime in Cisgiordania dove pure è alta la tensione.

E mentre si tenta la via della diplomazia per arrivare almeno a una tregua, da Tel Aviv ripartono pesanti accuse al segretario generale delle Nazioni unite che spinge perché si possano far entrare nella Striscia gli aiuti umanitari per alilmentare almeno di milione di palestinesi alla fame. L'allarme è da tempo alto anche da parte dell'Unicef: «Mai prima d'ora così tanti bambini di Gaza avevano avuto bisogno di cure mediche». Lo ha affermato il portavoce dell'Unicef James Elder in un video postato su X che lo mostra mentre visita l'ospedale Nasser a Khan Younis. Nel nord della Striscia un bambino su tre sotto i due anni soffre di malnutrizione acuta, sottolinea l'Unicef secondo cui «un cessate il fuoco umanitario immediato offre la migliore possibilità di salvare vite umane, porre fine alla sofferenza e consentire la consegna urgente di aiuti salvavita».

Una situazione che ha impedito a Israele di criticare pesantemente l'Onu.

Sotto la guida di Antonio Guterres, «l'Onu è diventato un ente antisemita e anti Israele che protegge e incoraggia il terrore».