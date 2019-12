© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA Cena di Natale per la Top Volley Cisterna. Atleti, staff tecnico e medico, dirigenti della società si sono ritrovati con mogli, figli e fidanzate presso Villa Egidio per il tradizionale scambio di auguri. Un momento conviviale per riunire tutti quelli che contribuiscono alla vita del gruppo sportivo che in questa stagione compie i suoi 48 anni di attività.Tra gli atleti, con le stampelle, il libero Mimmo Cavaccini che purtroppo domenica scorsa a Milano nel generoso e acrobatico tentativo di salvare una palla è finito contro i tabelloni pubblicitari che delimitano il campo, procurandosi un problematico trauma al ginocchio.A rivolgere ringraziamenti e gli auguri agli atleti e alla società sono stati il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, il presidente onorario Massimiliano Marini e il presidente Gianrio Falivene che non ha perso l’occasione per sfoderare il suo pragmatismo in versione natalizia. Nel formulare i suoi auguri il presidente ha infatti ricordato ai ragazzi “qual è il regalo più bello che tutti si aspettano da loro per il Natale”. Chiaro il riferimento alla conquista della vittoria nella gara di domenica contro Piacenza per iniziare un percorso di rientro nell’area salvezza che era e resta l’obiettivo della società.AMICHEVOLEDomani intanto (giovedì 19 dicembre), alle 18 presso il Palazzetto dello Sport di Cisterna, la Top Volley affronterà in amichevole la nazionale Tunisina. L’ingresso è libero.PELOUCHE PER I PICCOLI RICOVERATIDomenica pomeriggio, in occasione della gara interna della Top Volley Cisterna contro Piacenza in diretta Rai, ci sarà il "Teddy Bear Toss", un momento dedicato alla solidarietà. Saranno raccolti pelouche (morbidi, in buono stato e puliti) che poi saranno donati dagli atleti ai bambini ricoverati nel reparto pediatria del Santa Maria Goretti.