Rapina in banca, arrestato un vigilante di Fondi: era il basista della banda

Era il basista della banda. Dipendente dell'istituto di vigilanza e fonte per i componenti del gruppo che avrebbe messo a segno il colpo, svaligiando il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Ostia, con una facilità sospetta. Talmente sospetta che senza la complicità di un uomo di 41 anni di Fondi, i malviventi non avrebbero portato via oltre 85.000 euro il 3 febbraio del 2017.Da ieri gli autori materiali del colpo sono associati al carcere romano di Regina Coeli, mentre il vigilante infedele è ai domiciliari nella sua abitazione di Fondi. Ad L.A. dipendente dell'istituto di vigilanza che forniva il servizio di sicurezza in quell'istituto di credito, i carabinieri hanno notificato la misura cautelare all'alba.I militari del comando provinciale di Roma sono arrivati a ricostruire la vicenda al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma - Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti. I carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Ostia hanno lavorato a lungo per risalire ai soggetti autori della rapina. I materiali esecutori sono un uomo di 55 anni, già detenuto per analoghi reati, con precedenti specifici per rapine ai danni di istituti di credito e uno di 60, anche lui con precedenti per reati specifici per rapine a banche e portavalori. Sono entrati nell'istituto di credito e hanno minacciato una dipendente che stava "ricaricando" il bancomat grazie alla chiave che sbloccava la bussola dell'ingresso, in possesso del vigilante.