Ragazzo ricoverato a Londra, il sindaco di Fondi: «Dinamica non ancora chiara»

Da questa mattina i telefoni sono bollenti tra Londra, Fondi e Bruxelles. Le drammatiche notizie sulle condizioni di Marco Pannone, il ragazzo di Fondi ricoverato in gravi condizioni al King's College Hospital della capitale inglese (Londra, 25enne italiano in coma dopo una lite fuori da un pub: Marco Pannone è in fin di vita. La famiglia: «Avvisati su Facebook») hanno scosso la comunità e colto il sindaco Beniamino Maschietto lontano dalla sua città, in trasferta in Belgio dove sta per ritirare il premio come "Città europea dello sport".

«Al momento la dinamica dell’accaduto non è ben chiara - spiega il sindaco - confidiamo nelle forze dell’ordine britanniche con l’auspicio che siano celeri e che facciano il possibile per informare i genitori, chiarendo una volta per tutte anche le numerose informazioni contradditorie che stanno uscendo nelle ultime ore».

Secondo quanto spiegano alcuni familiari rimasti a Fondi il ragazzo è stato operato per la riduzione di un ematoma cerebrale, le sue condizioni sono serie ma i medici stanno riscontrando un lieve miglioramento. «Auguriamo a Marco, ragazzo conosciuto e stimato in città, una pronta guarigione e lo aspettiamo a Fondi dove familiari, amici, e conoscenti sono in apprensione per lui e lo attendono a braccia aperte - dice Maschietto - So che si sta occupando del caso anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in costante contatto con l'ambasciata italiana e impegnato affinché la famiglia Pannone abbia tutta l’assistenza e le delucidazioni di cui ha bisogno».

Con i familiari ha parlato il suo vice, Vincenzo Carnevale. «Ci hanno chiesto il massimo riserbo, ancora non hanno avuto informazioni ufficiali sulla dinamica dell'accaduto». Secondo un amico del ragazzo che si trova in Inghilterra il giovane sarebbe stato colpito da una parsona all'esterno del locale dove Marco lavora. Cadendo Pannone ha battuto la testa e perso conoscenza. Ma sono anche queste informazioni che non trovano riscontro ufficiale dalle autorità inglesi.