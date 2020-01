Terribile scontro alle porte di Priverno, ferite due persone: grave un ragazzo di 22 anni

Gravissimo incidente alle porte di Priverno oggi pomeriggio intorno alle 16,15. Due auto si sono scontrate al centro della carreggiata in viale Professore Antonio Caradonna. L’urto è stato violentissimo, tanto che una delle due auto - condotta da un giovane di 22 anni - è finita all’interno di un fossato, l’altra vettura è rimasta invece sulla carreggiata.



Immediati i soccorsi, sono intervenuti l’eliambulanzanza e un'ambulanza del 118. Il ferito più grave è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina, la ragazza alla guida della Golf invece è stata trasportata all'ospedale di Terracina. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Priverno coadiuvati dalla Polizia municipale. Il ragazzo ricoverato al Latina è in gravi condizioni, un politrauma, ma non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA