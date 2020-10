Priverno. Grave incidente notturno in via della Grotta: quattro feriti

Grave sinistro stradale nella tarda serata di ieri - martedì 6 ottobre - in via della Grotta a Priverno, lungo la strada che dal centro urbano immette nella immediata periferia. Il bilancio che poteva essere più tragico, è stato di quattro feriti. Due ragazze ed un ragazzo in modo più serio, un altro giovane lievemente. Sono stati tutti trasportati con tre autoambulanze provenienti dalle postazioni di Priverno, Sonnino e Terracina, al Pronto soccorso dell'ospedale "Alfredo Fiorini" , sempre a Terracina.

Nell'incidente sono state coinvolte tre autovetture, una Opel Corsa, una Polo Wolksvagen, e una Mini Cooper che si sono scontrate in modo violento in una dinamica tutta da accertare da parte dei carabinieri di Priverno intervenuti immediatamente per i rilievi. Secondo le prime informazioni sembra che la velocità di una delle vetture abbia avuto decisivo nell'incidente stesso.

