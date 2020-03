Precipita dal sesto piano e muore: tragedia a Priverno

Tragedia nel primo pomeriggio a Priverno. Un uomo è precipitato dal sesto piano di un edificio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che vista la gravità delle ferite riportate nel terribile volo, da oltre venti metri di altezza, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo della cittadina. L'uomo è stato trasportato dal luogo dell'incidente al campo sportivo, ma quando è arrivata l'eliambulanza il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

In fase di ricostruzione quanto accaduto, non si sa ancora come la vittima sia caduta da una simile altezza.