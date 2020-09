Priverno, caduta di rami a causa del vento: bloccata una carreggiata della vecchia 156

Da oggi pomeriggio sono in corso lungo la vecchia statale 156 dei Monti Lepini lavori di bonifica dei rami secchi dei platani che si trovano lungo la carreggiata nel senso di marcia Latina-Frosinone. La pioggia notturna e il forte vento di tramontana di qualche ora fa, hanno notevolmente ridotto la circolazione stradale per i paesi collinari a seguito del ciondolare dei rami secchi che poi sono finiti direttamente sulla carreggiata della statale rendendo pericolosa la viabilità.

Dal tratto le IV Strade e fino al bivio per Ponte di Ferro, è presente una delle squadre del Nucleo di protezione civile di Priverno che sta provvedendo alla completa rimozione dei rami caduti, rendendo così più fluida la circolazione degli automezzi per i due capoluoghi di provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA