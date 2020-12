Cisterna, Premio Letterario Sportivo Invictus: finalissima il 3 dicembre in streaming

L’attesa è finita: il 3 dicembre alle ore 11:30 in streaming da Cisterna di Latina verrà finalmente decretato l’atteso vincitore del Premio Letterario Sportivo Invictus. L’annuncio è stato fatto durante un evento online organizzato lo scorso 19 novembre moderato dal direttore artistico Gabriele Brocani e dal direttore editoriale di LabDFG Giovanni di Giorgi. Tanti gli ospiti illustri della serata, a partire da Riccardo Cucchi, radiocronista Rai e scrittore, Mara Santangelo, ex tennista italiana, Davide Tizzano, campione olimpico, il giornalista e telecronista Sandro Fioravanti, il Sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan e in rappresentanza dei Grandi Lettori il Comandante dei Vigili del Fuoco Cristina D’Angelo.

«C’è un legame forte che unisce lo sport e la letteratura – ha dichiarato Riccardo Cucchi - credo di poter affermare che questo premio lo dimostri pienamente. Lo sport è epica moderna. Voglio ringraziare i sette finalisti. Li ho letti con grande attenzione e trasporto e ho anche scoperto cose nuove che ancora non conoscevo. Credo ci sia un momento di crescita nella narrazione sportiva italiana e possiamo finalmente dire che è stato fatto un salto di qualità».

Tutto è pronto anche per decretare il vincitore: i Grandi Lettori hanno consegnato le schede con i loro giudizi e ora non resta che aspettare il verdetto della Giuria d’onore che si dice in generale soddisfatta del livello dei libri che hanno avuto accesso al premio. «Tutti i libri sono a un livello alto e li ho letti tutti, ci ho preso sopra degli appunti - ha detto infatti Sandro Fioravanti - alcuni li ho anche riletti. Gli elementi narrativi sono fortissimi e sviluppati bene. Sarà difficilissimo scegliere».

Un ringraziamento di vero cuore va al sindaco Mauro Carturan, che ha da subito creduto nei valori del Premio e nella possibilità di trasformare Cisterna nella capitale della cultura sportiva. «Siamo onorati di far parte di questo premio e di ospitare così tanta cultura - ha dichiarato il primo cittadino - mi ha fatto piacere vedere queste case editrici così importanti e ne sono orgoglioso. Questo premio rappresenta un bel seme da cui nascerà una bellissima pianta».

E ora non resta che aspettare il 3 dicembre per scoprire chi sarà il vincitore del Primo premio Invictus. Questi i 7 titoli prescelti, in rigoroso ordine alfabetico:

Alessandra Carati, La via perfetta, Einaudi

Guy Chiappaventi, Mare Fermo, Edizioni Ensemble

Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto Coppi, Einaudi

Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri, Curcio Editore

Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 66thand2nd editore

Gianluca Morassi, La corsa di Shorter, Bolis Editore

Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, HarperCollins

Il Premio Letterario Sportivo Invictus è ideato e organizzato da Labdfg (www.labdfg.it) in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina.

Media Partners: Radio1Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Guerin Sportivo.

E' possibile rivedere la diretta della presentazione a questo link:

https://www.facebook.com/PremioInvictus/videos/2496516780648734/?vh=e&extid=0

