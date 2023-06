Ponza, chiusa una grotta al Frontone. «Pericolo di crollo». Stop alle auto sulla strada di Cala dell'Acqua dalle 8 alle 19

Una delle grotte nei pressi della spiaggia di Frontone è stata chiusa con ordinanza dal sindaco di Ponza. La misura si è resa necessaria dopo il sopralluogo effettuato dai funzionari del servizio lavori Pubblici del Comune che hanno riscontrato «la sussistenza di pericoli di crollo» e deciso che «è necessario adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza». Per questo una ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune impone il divieto di ingresso alla grotta e dispone «nel rispetto delle norme di sicurezza» la chiusura «mediante apposite transenne» con «l'apposizione di apposita segnaletica di pericolo per impedire l'accesso alla grotta» fino a quando non verranno ripristinate normali condizioni di sicurezza

Chi verrà trovato dentro la grotta rischia una denuncia «ai sensi dell'articolo 650 del codice penale».

I controlli e la vigilanza sono stati demandati al comando della polizia municipale e alla locale delegazione della capitaneria di porto.

La strada

Un altro provvedimento del Comune riguarda l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Cala dell'Acqua «a fasce alterne» fino al prossimo 30 settembre. La decisione è stata presa dal comando della polizia locale «per garantire la sicurezza stradale e salvaguardare la pubblica incolumità». L'interdizione vale «in determinate fasce orarie, per consentire di usufruire dell’area in tutta sicurezza». Nello specifico il divieto di transito veicolare vale dalle 8 della mattina fino alle 19:00. Va sottolineato che quello di Cala dell'Acqua è l'unico accesso carrabile al mare presente nella frazione di Le Forna. In questa zona c'era la vecchia cava di bentonite che è stata attiva fino al 1975 e da Cala dell'Acqua è raggiungibile con una breve passeggiata il Fortino che sovrasta Punta Papa.