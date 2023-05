Sabato 27 Maggio 2023, 06:51

Ci sono già due fazioni, gli inviperiti e i terrorizzati», ride amaro il titolare di una attività affacciata sull'ex strada provinciale che unisce San Felice Circeo a Terracina. Non passa un'auto, un po' perché le seconde case sui comprensori sono ancora tutte chiuse e deserte, un po' perché da mercoledì di qua non si va da nessuna parte. Il ponte sul Sisto, nato come provvisorio e lì da anni, è chiuso, sbarrato ad auto e camion, attraversabile solo dai pedoni. E dunque per andare da una parte all'altra bisogna fare un giro che si impiega mezzora. «Per questo sono inviperiti, se devi venir qua a prendere un caffè ti costa più la benzina a parte il tempo che perdi. Oppure metti che vai a fare la spesa dall'altra parte, torni a casa e ti sei dimenticato una cosa, roba da spararsi». E i terrorizzati? «Siamo noi, i titolari delle attività che ancora teniamo botta. Stavolta qua non ci viene davvero più nessuno».

Ora la speranza è che il Comune di Terracina, che nel 2019 si è accollato la competenza dell'ex strada provinciale e soprattutto l'onere di ricostruire il ponte, ci metta poco tempo a fare quei controlli e quei lavori di manutenzione che consentiranno di riaprire il ponte Bailey. Il neo sindaco di centrodestra Francesco Giannetti ha assicurato che entro pochi giorni il problema verrà risolto.

Da Sabaudia a Terracina, cantieri e strade chiuse: l'estate a ostacoli dei turisti per andare al mare

PONTE BADINO

C'è un altro ponte, a pochi chilometri, quello lungo la Pontina sul fiume Badino che è chiuso da novembre scorso perché l'Anas lo sta completamente rifacendo. Il traffico è deviato tra il km 95 e il km 105 in entrambe le direzioni. Nei giorni scorsi l'Anas ha confermato però che i lavori sono a buon punto e la strada statale 148 potrebbe riaprire già dai primi di giugno. Fino ad allora per arrivare a Terracina o per ripartire verso Roma è necessario percorrere tracciati alternativi segnalati sul posto.

GLI STABILIMENTI SEQUESTRATI

LE TASSE

I problemi non sono finiti. Quest'inverno, soprattutto al Circeo, la polizia locale, la guardia di finanza e la Capitaneria di porto hanno sequestrato numerosi stabilimenti balneari per abusi edilizi e difformità tra le concessioni e lo stato dei luoghi. I romani si chiedono: li troveremo aperti? Al momento la situazione è questa. Su sette sequestri restano ancora i sigilli presso tre lidi, "Il Veliero", "La Palma" e "Il Cormorano". I titolari di altri tre lidi, invece, hanno ottenuto il dissequestro dopo aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, demolendo le strutture contestate. Si tratta degli stabilimenti "Poseidon club", "Il Delfino" e "Solemare". Infine, proprio ieri il lido "Europa Beach" ha ottenuto il dissequestro dalla Procura senza obbligo di ripristino dei luoghi con l'archiviazione dell'inchiesta penale.Non cambia al momento la tassa di soggiorno al Circeo (un euro a pernottamento per tutte le strutture, 2 euro solo per hotel a 4 o 5 stelle), mentre Sabaudia delibererà prossima settimana. Aumentata invece circa del 20% la tassa di sbarco a Ponza e Ventotene.