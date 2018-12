Piccoli malanni durante le feste, l'alternativa al pronto soccorso è l'Ambufest

La Asl di Latina ricorda come nei giorni prefestivi e festivi è attivo dalle 8 alle 20 l’Ambu Fest. Le attività sono garantite da medici di medicina generale ed infermieri, in sinergia con il servizio di continuità assistenziale. L'ambulatorio è in via Cesare Battisti 48 a Latina, sede del Distretto 2.



Le prestazioni erogate riguardano visite di medicina generale, quali patologie osteomuscolari, oculistiche, dermatologiche, da raffreddamento, urologiche , prescrizione di farmaci, terapie non differibili e certificazioni. E' un servizio che può essere utilizzato anziché "affollare" il pronto soccorso per patologie minori.



Ad oltre due anni dall'apertura sono circa dodicimila utenti che hanno già utilizzato l'ambulatorio.