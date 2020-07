Riaprono gli Ambufest di Rieti e Poggio Mirteto dopo l'emergenza coronavirus

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa la cittadinanza della riapertura degli Ambufest dopo l’interruzione causata dall’emergenza Covid-19. In provincia di Rieti, gli Ambulatori di cure primarie, sono operativi presso la sede del Distretto 1 in viale Matteucci n. 9 e presso la sede del Distretto Salario Mirtense, in via Finocchieto snc a Poggio Mirteto.

Gli Ambulatori sono gestiti dai Medici di Medicina Generale, con la presenza di personale infermieristico e a Rieti, anche dai Pediatri di Libera scelta per l’assistenza pediatrica: un servizio in grado di coniugare sicurezza e qualità delle cure, anche in giornate in cui gli Ambulatori pediatrici sono chiusi. Sono operativi e dunque accessibili il sabato, la domenica, i festivi e prefestivi, dalle ore 10 alle ore 19.

Gli Ambufest, istituiti dalla Asl di Rieti nel capoluogo e in provincia, registrano settimanalmente decine di accessi. Le prestazioni erogate riguardano visite di medicina generale, medicazioni, prescrizioni di farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici, prescrizioni di prestazioni e terapie non differibili e rilascio certificati. Gli Ambufest operano nell’ambito del potenziamento della sanità territoriale, al servizio di tutti i cittadini, grazie ad una collaborazione congiunta con i Servizi di Continuità Assistenziale e di Medicina Generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA