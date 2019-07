Pace fatta, il sindaco di Cisterna riassegna le deleghe a Sambucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, fa un passo indietro. Dopo aver defenestrato il suo vice, Vittorio Sambucci (FdI) - “per l’intollerabile clima giustizialista nel palazzo comunale” dopo che Sambucci aveva sollevato dubbi sulla trasparenza del bando sulla gestione degli impianti sportivi - oggi tutto torna al suo posto.Il primo cittadino ha infatti ha riassegnato gli incarichi di vicesindaco e assessore a Vittorio Sambucci.“Al termine di un confronto politico molto serrato, superati i dubbi amministrativi dei giorni scorsi e in considerazione del doloroso frangente che la nostra amministrazione sta vivendo – ha dichiarato Carturan – questa mattina ho ritenuto opportuno riassegnare gli incarichi di Vicesindaco e Assessore a Vittorio Sambucci. Un incarico assessorile che, per ora, non prevede nessuna delega specifica e che punta a rilanciare l'azione corale della Maggioranza. Una ricomposizione che naturalmente ha coinvolto tutto il partito di Fratelli d'Italia, rappresentato in Provincia di Latina – è bene ricordare - anche grazie al mio impegno”.