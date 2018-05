Latina, terremoto in Federlazio: si dimette il presidente pontino e accusa i vertici regionali

Terremoto in Federlazio a Latina. La riorganizzazine della sede pontina con il licenziamento del direttore Saverio Motolese, decisa dai vertici regionali e annunciata martedì nella giunta dell'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese, ha portato alle dimissioni di Giampaolo Olivetti che guidava Federlazio Latina dal novembre scorso. «Lascio l'associazione - spiega l'imprenditore - e anche altri componenti del direttivo hanno annunciato le loro dimissioni»



Questa è la nota diramata da Federlazio regionale nella tarda serata di martedì che annuncia i cambiamenti. «Nel quadro di una strategia che si pone l’obiettivo di fornire alle nostre imprese associate un migliore servizio e alla Federlazio nel suo insieme un assetto più funzionale e più adeguato ad affrontare le sfide odierne, l’Associazione ha inteso riorganizzare la sua sede di Latina per potenziarne l’attività in funzione dei nuovi traguardi che si è data - dichiara il direttore generale dell’associazione Luciano Mocci. - Del resto le problematiche con le quali le imprese debbono quotidianamente confrontarsi non possono più essere affrontate in una dimensione strettamente locale, ma richiedono un cambio di passo nella strategia e nell’azione operativa, che sappiano raccordarsi con la dimensione extra-locale e con le ‘reti lunghe’». La nota si chiude con il passaggio che riguarda la direzione: «Contestualmente lascia la sede di Federlazio Latina il direttore Saverio Motolese al quale l’Associazione rivolge il proprio ringraziamento per il lavoro svolto».



«Inaccettabile - il commento dell'ormai ex presidente Olivetti - Non si possono prendere simili decisioni a livello regionale senza coinvolgere gli imprentori pontini. Motolese ha la nostra stima e il nostro appoggio. Mi viene da dire che Federlazio è cambiata, era una associazione che aggregava, ora disgrega»



