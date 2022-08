Federlazio, attestato di merito al grande ufficiale Tonino Boccadamo

Un attestato di merito «per il grande impegno sociale profuso attraverso innumerevoli attività di beneficenza, per l’impegno imprenditoriale e fedeltà all’associazione». E' quello conferito da Federlazio Frosinone al grande ufficiale Tonino Boccadamo, storico associato e vice presidente. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente, Nino Polito, nel corso di una serata presso il lago di Posta Fibreno nel corso della quale, olltre a scambiare i saluti prima della pausa estiva, c'è stata l’occasione per rinsaldare vecchie e nuove sinergie e affermare la crescita dell’associazione «attraverso l’innovazione dei servizi agli associati, la cura dell’ascolto delle singole esigenze imprenditoriali, il networking tra le aziende per sviluppare nuovi business, la crescita della cultura d’impresa sui temi della digitalizzazione, dell’open innovation, della blockchain, dell’intelligenza artificiale».

La Federlazio ha voluto anche sottolineare «l’impegno sul territorio verso politiche di sistema che tengano conto delle sfide future, i cambiamenti di paradigma, i nuovi modelli di business e le asimmetrie dei mercati si affrontano creando sinergie tra tutti gli attori interessati e, in particolar modo, tra mondo imprenditoriale e mondo della conoscenza in grado di generare virtuosismi e valore sul territorio».