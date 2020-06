Ancora cocaina, uomo di Latina preso dai carabinieri a Terracina con 1,5 kg di droga

Un nuovo arresto e un nuovo sequestro di cocaina. I carabinieri l'altra serta a Terracina hanno arrestato un 32enne di Latina. E' accaduto intorno alle 23, all’interno del parcheggio di un fast food: i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terracina hanno fermato, perquisito e arrestato l'uomo in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, avendolo trovato in possesso al termine della perquisizione del veicolo di due confezioni contenenti complessivamente 1488 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, nonché della somma di 1.540 euro in contanti ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

