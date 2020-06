Cocaina nascosta in garage, arrestato un 45enne

Un 45enne di Sabaudia è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un controllo del territorio.

L'uomo, A.B. di 45 anni, è stato fermato a bordo di una moto Suzuki di grossa ciclindrata e sottoposto a perquisizione. Sotto alla sella nascondeva un involucro contenente la somma di 8.500 euro in contanti.



I militari, a quel punto, hanno deciso di continuare gli accertamenti in casa del 45enne dove sono stati trovati altri 2.000 euro.



Nel garage c'erano tre buste termosaldate con dentro 430 grammi di cocaina e il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 45 enne è finito nel carcere di Latina in attesa della convalida dell'arresto.