Latina, nuove transenne al portico del Comune dopo la pioggia di calcinacci di ieri

di Andrea Apruzzese

Da oggi è transennata anche la parte sinistra del portico del Comune di Latina. Gli uffici tecnici hanno avviato le verifiche sull'intonaco del soffitto, dopo i crolli di calcinacci verificatisi ieri, che avevano portato a interdire il passaggio, proprio accanto all'ingresso principale del Municipio, nella parte destra del portico. In base agli esami, si è preferito far effettuare le verifiche anche sull'altra parte che di conseguenza è stata transennata. Nei prossimi giorni saranno svolti i saggi più approfonditi per accertare se vi siano altre parti di intonaco in fase di distacco. In base alle prime ipotesi, il distacco di ieri potrebbe essere stato causato da infiltrazioni.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA