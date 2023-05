Foligno, cadono calcinacci da un palazzo in centro. Chiuso uno degli accessi di Corso Cavour. Ecco cosa è successo

FOLIGNO – Paura in centro a Foligno. Nella notte tra sabato e domenica sono caduti sulla principale via del passeggio cittadino, Corso Cavour, calcinacci precipitati al suolo da un palazzo all’incrocio con Largo Carducci. Fortunatamente sia per l’orario sia per il fatto che la zona è in area pedonale, nessuno, ne persone ne mezzi, hanno avuto conseguenze. La zona interessata è stata interdetta e sono previsti ulteriori sopralluoghi e conseguenti ordinanze comunali. Alcuni residenti hanno dovuto trovare soluzioni alternative per la notte. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.